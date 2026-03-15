Каждый кризис одновременно создаёт и новые возможности - Аласдейр Росс

БАКУ /Trend/ - Каждый кризис одновременно создаёт и новые возможности.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Аласдейр Росс, редактор по международным вопросам журнала The Economist, сегодня в рамках XIII Глобального Бакинского форума в дополнительной сессии на тему «Как последний региональный конфликт меняет Ближний Восток».

По его словам, мировые консалтинговые структуры активно взаимодействуют с различными комитетами, а правительства и бизнес всё чаще сотрудничают при поиске решений в области транспорта и экологических инициатив.

«Сегодня эти процессы ускорились, и многие решения начали активно реализовываться. Особенно заметно это стало после 2022 года, когда были предприняты серьёзные усилия для создания более устойчивых институциональных механизмов. Однако речь идёт не только о социальных структурах. Это также касается логистики, политических разногласий, переговорных процессов и культурных аспектов», — сказал он.

Он добавил, что речь идёт о деятельности и социальных стандартах, а также о том, будут ли такие страны и объединения рассматриваться как площадки для социального диалога или как экономические и технологические партнёры.