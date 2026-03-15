Влияние ученых и мыслителей на осмысление природы зла было значительным - Вайра Вике-Фрейберга

БАКУ /Trend/ — Влияние ученых, мыслителей и общественных деятелей в ранний период, ощущалось очень сильно, особенно в размышлениях о природе зла.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявила Вайра Вике-Фрейберга — сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, президент Латвии в 1999–2007 годах, член Всемирной академии искусства и науки — сегодня на дополнительной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По словам Вайры Вике-Фрейберги, конфликты обычно подчиняются одним и тем же повторяющимся силам человеческой природы, одной из которых является идеология.

«Идеология в широком смысле — это некая усвоенная истина, особенно религиозная, которая, как утверждается, исходит прямо с небес, от высших сверхъестественных законов. Эта "верная и неоспоримая" истина должна направлять жизнь человека и служить основой для общества», — подчеркнула Вике-Фрейберга.

Она отметила, что идеология приносила много пользы — она способствовала формированию цивилизаций, — однако также нередко становилась источником конфликтов.

«Даже при наличии великой или устной традиции всегда существует возможность разных интерпретаций», — заключила Вике-Фрейберга.