Названа сумма возвращенного гражданам НДС в Азербайджане за два месяца

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане в рамках проекта "Возврат НДС" гражданам возвращено около 35 миллионов манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Так, в январе–феврале 2026 года по территории страны возврату подлежал НДС, уплаченный потребителями за товары (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), оказанные услуги в сфере розничной торговли, общественного питания, театральные представления, кинопоказы, посещение музеев и концерты симфонического оркестра, а также услуги медицинских учреждений и частной медицинской практики, а также услуги размещения и проживания, предоставляемые гостиницами на освобождённых от оккупации территориях. Общая сумма возвращенного банками-посредниками НДС потребителям составила 34 миллиона 926,2 тысячи манатов.

Отмечается, что в январе–феврале 2026 года сумма возвращённого НДС (tax free) из государственного бюджета за товары, приобретенные иностранными гражданами на территории республики для личного потребления, составила 1 368,4 тыс. манатов.