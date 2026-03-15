Турция проявляет амбиции в плане увеличения инвестиций в Азербайджан - Ата Кёсеоглу

БАКУ /Trend/ – Турция проявляет амбиции в плане сохранения и увеличения инвестиций в Азербайджан.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Ата Кёсеоглу, председатель правления Rothschild & Co Турция, сегодня в рамках XIII Глобального Бакинского форума на дополнительной сессии на тему «Как последний региональный конфликт меняет Ближний Восток».

По его словам, на данный момент турецкие подрядчики имеют значительные проекты в Азербайджане.

«Большинство контрактов и работ в рамках проекта Зангезурского коридора выполняются турецкими специалистами, но дело не только в цифрах. Я надеюсь, что появятся альтернативы, которые принесут пользу всем сторонам, включая Турцию и Азербайджан. Есть ещё многое, чему можно научиться в плане инвестиций и инфраструктуры, потому что Европа сильно зависит от этого региона в энергетическом плане», — сказал он.

Кроме того, он отметил, что выгоды не ограничиваются Азербайджаном; это двусторонний процесс. Например, помимо энергетики, Азербайджан начал инвестировать в Европу.

Он подчеркнул: «Чем больше мы видим взаимодействие между Юго-Восточной Европой и этим регионом, тем более очевидна взаимозависимость. Это открывает перспективы для стабильного энергоснабжения и продолжения мира».