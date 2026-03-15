EIA обновила прогнозы по мировой добыче жидких углеводородов

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти и других жидких углеводородов в мире в 2026 году увеличится на 0,73 миллиона баррелей в день, достигнув 107,04 миллиона баррелей со 106,31 миллиона баррелей.

Как сообщает Trend, об этом говорится в мартовском выпуске отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".

В предыдущем отчете прогнозировалось, что добыча увеличится на 1,56 миллиона баррелей в день — со 106,29 миллиона баррелей до 107,85 миллиона баррелей.

Если обратиться к прогнозу EIA по кварталам, то в первом квартале 2026 года мировая добыча нефти и других жидких углеводородов прогнозируется на уровне 105,14 миллиона баррелей в день, во втором квартале — 105,78 миллиона баррелей в день, в третьем квартале — 108,25 миллиона баррелей в день, в четвертом квартале — 108,92 миллиона баррелей в день.

При этом прогноз на 2027 год был значительно повышен — прогноз роста в день увеличен с 0,9 миллиона баррелей до 2,57 миллиона баррелей. Согласно новой оценке EIA, в 2027 году мировая добыча жидких углеводородов составит 109,61 миллиона баррелей в день.

По прогнозам EIA, в первом квартале 2027 года мировая добыча нефти и других жидких углеводородов составит 108,85 миллиона баррелей в день, во втором квартале — 109,34 миллиона баррелей в день, в третьем квартале — 109,86 миллиона баррелей в день, в четвертом квартале — 110,37 миллиона баррелей в день.