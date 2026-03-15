Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Казахстан Материалы 15 марта 2026 09:26 (UTC +04:00)
Явка на референдуме по проекту новой Конституции в Казахстане на 10:00 составила 19,21%

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - Явка на референдуме по проекту новой конституции Казахстана по состоянию на 10:00 по местному времени составила 19,21%.

Как передает Trend, в ЦИК страны сообщили, что на данный момент отдали свои голоса 2,39 миллиона человек из 12,46 миллиона.

По регионам самая большая явка в Карагандинской области – 26,64%. Самая низкая – в области Абай (17,98 %).

Напомним, что сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум. Соответствующий указ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 11 февраля. На голосование вынесен вопрос о принятии новой Конституции.

Проект новой Конституции подготовлен с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, поступивших в ходе публичного обсуждения.

В проекте особое внимание уделено правам и свободам человека, а к базовым неизменным ценностям отнесены суверенитет, независимость, унитарность и территориальная целостность страны.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости