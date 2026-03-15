В Азербайджане вырос объем грузоперевозок ж/д транспортом

Экономика Материалы 15 марта 2026 07:47 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/ Trend/ - Объем грузов, перевозимых всеми видами транспортных средств в 2025 году, увеличился на 1,8% по сравнению с 2024 годом и составил 243,2 млн тонн, а общий грузооборот вырос на 3,4% до 100,3 млрд тонно-километров.

Как сообщает Trend, об этом говорится в докладе о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2025 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В отчете отмечается, что в прошлом году автомобильным транспортом было перевезено 151,7 млн ​​тонн грузов, железнодорожным транспортом — 16,8 млн тонн, водным транспортом — 9,1 млн тонн, воздушным транспортом — 0,391 млн тонн и трубопроводным транспортом — 65,3 млн тонн.

