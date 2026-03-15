В Азербайджане выросла среднемесячная номинальная зарплата наёмных работников

БАКУ /Trend/ - В январе 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников в Азербайджане увеличилась на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1 103,8 маната.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По состоянию на 1 февраля 2026 года количество наемных работников в стране составляло 1 782,0 тыс. человек, из которых 861,4 тыс. работали в государственном секторе, а 920,6 тыс. — в негосударственном секторе.

Из числа наемных работников 18,6% были заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18,3% — в образовании, 13,8% — в промышленности, 8,6% — в предоставлении медицинских и социальных услуг населению, 6,5% — в строительстве, 6,2% — в государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,4% — в транспортной и складской деятельности, 3,8% — в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% — в финансовой и страховой деятельности, 2,3% — в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбной промышленности, а 15,1% — в других сферах экономики.