Явка на референдуме по проекту новой Конституции в Казахстане на 12:00 составила 37,54%

АСТАНА /Trend/ - Явка на референдуме по проекту новой конституции Казахстана по состоянию на 12:00 по местному времени составила 37,54%.

Как передает Trend, в ЦИК страны сообщили, что на данный момент отдали свои голоса 4,67 миллиона человек из 12,46 миллиона.

По регионам самая большая явка в Актюбинской области – 45,73%. Самая низкая – в городе Алматы (14,85 %).

Напомним, что сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум. Соответствующий указ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 11 февраля. На голосование вынесен вопрос о принятии новой Конституции.

Проект новой Конституции подготовлен с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, поступивших в ходе публичного обсуждения.

В проекте особое внимание уделено правам и свободам человека, а к базовым неизменным ценностям отнесены суверенитет, независимость, унитарность и территориальная целостность страны.