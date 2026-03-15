Президент Казахстана проголосовал на референдуме по проекту новой Конституции

Казахстан 15 марта 2026 12:32 (UTC +04:00)
Мадина Усманова
АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по проекту новой Конституции на участке №51 во Дворце школьников, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Сообщается, что после голосования президент Казахстана провел брифинг для местных и зарубежных СМИ, подчеркнув важность референдума для будущего страны.

"Конституция – это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, Независимость и Суверенитет нашей страны", - сказал Токаев.

Токаев отметил, что участвовал в подготовке документа, включая формулировки преамбулы. Он выразил уверенность, что новый основной закон будет служить на благо Казахстана и ее будущего.

Затем президент Казахстана ответил на ряд вопросов, касающихся основных целей и задач конституционной реформы, а также международной повестки.

