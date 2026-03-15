Иран нанес удары по базам США и Израиля

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) обстрелял военные базы США в странах Персидского залива и региональный командный центр Израиля.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении КСИР.

Согласно информации, КСИР завершил 53-й этап военной операции «Истинное обещание 4». На этом этапе были также обстреляны позиции американских военных на военной авиабазе Аль-Дафра, которая играет роль в обеспечении поддержки и предоставлении информации для авиаударов по Ирану.

Сообщается, что на этом этапе было использовано 10 гиперзвуковых ракет «Фаттах», ракет «Кадр» и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, и ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.