В Азербайджане вырос объем кредитных вложений в манатах

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 февраля текущего года общий объем кредитных вложений кредитных организаций в Азербайджане по срокам составил 31,863 миллиарда манатов, при этом объем просроченных кредитов достиг 557,5 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, из общего объема кредитных вложений 27,5 миллиарда манатов пришлось на кредиты в национальной валюте.

Из кредитов в национальной валюте 452,6 миллиона манатов являются просроченными.

За отчетный период 4,333 миллирда манатов от общего объема кредитных вложений составили кредиты, выданные в иностранной валюте, из которых 104,9 миллиона манатов являются просроченными.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по состоянию на 1 февраля 2026 года объём кредитов, выданных в национальной валюте, увеличился на 2,640 миллиарда манатов, или на 10,6%, тогда как объём кредитов в иностранной валюте сократился на 101,5 миллиона манатов, или на 2,3%.

За отчетный период из общего объема кредитов в национальной валюте 4,421 миллиарда манатов составили краткосрочные кредиты, 23,109 миллиарда манатов - долгосрочные кредиты, тогда как из кредитов в иностранной валюте 1,271 миллиарда манатов пришелся на краткосрочные кредиты, а 3,063 миллиарда манатов - на долгосрочные кредиты.