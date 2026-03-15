Число виртуальных платежных карт в Азербайджане значительно выросло

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 января текущего года количество платежных карт, находящихся в обращении в Азербайджане, составило 22 миллиона единиц. При этом, за исключением виртуальных карт, 91,6% платежных карт поддерживают бесконтактные платежи.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, по сравнению с 2025 годом число платежных карт увеличилось на 10,5%. Из выпущенных платежных карт 90,6% (19,9 миллиона единиц) составляют дебетовые карты, а 9,4% (2,1 миллиона единиц) — кредитные карты.

В то же время число виртуальных карт выросло на 24,6%, достигнув 2,3 миллиона единиц, и на их долю приходится 10,7% всех платежных карт, находящихся в обращении.

В 2025 году общий объем операций, проведенных внутри страны с использованием платежных карт, по сравнению с 2024 годом увеличился на 19,3% и составил 146,7 миллиарда манатов. При этом объём безналичных платежей вырос на 25,6%, достигнув 99,1 миллиарда манатов.

В течение 2025 года количество операций электронной торговли по сравнению с 2024 годом увеличилось на 43,4%, достигнув 1,5 миллиарда операций, а их объем вырос на 29,8% - до 86,4 миллиарда манатов.

В 2025 году количество безналичных операций, проведенных через POS-терминалы, по сравнению с 2024 годом увеличилось на 22,3% и составило 760,5 миллиона операций, а их объем вырос на 3,3% — до 12,7 миллиарда манатов.

Количество бесконтактных платежей, проведенных через POS-терминалы в 2025 году, по сравнению с 2024 годом увеличилось на 22,5% и достигло 734,8 миллиона операций, а их объем вырос на 4,7% — до 12,1 миллиарда манатов.