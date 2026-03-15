Иранский беспилотник атаковал НПЗ в Абу-Даби

БАКУ/ Trend/ - Иранский беспилотный летательный аппарат нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в промышленном городе Эр-Рувайс в эмирате Абу-Даби. Об этом сообщили представители властей эмирата, отметив, что в результате атаки на объекте возник пожар, который в настоящее время тушат спасательные службы, передает Trend.

«Пожар, возникший на одном из НПЗ в Эр-Рувайсе после удара беспилотника, удалось взять под контроль. Сейчас пожарные подразделения продолжают работы по локализации возгорания. Пострадавших нет», — говорится в заявлении пресс-службы эмирата Абу-Даби.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.