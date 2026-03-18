Азербайджан представлен на Минской международной книжной выставке-ярмарке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 17 по 22 марта проходит XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка, в которой Азербайджан участвует с национальным книжным стендом, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В рамках выставки состоялась презентация, на которой директор Центра азербайджанского языка и культуры при Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка Фуад Ибрагимов выступил с докладом о богатом литературном наследии Азербайджана, его культуре и развитии книжной индустрии.

В ходе презентации был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане, а также представлены несколько танцевальных номеров, отражающих национальную культуру.

Отметим, что международная выставка объединяет издательства, авторов и читателей из разных стран, внося значительный вклад в культурный обмен и популяризацию литературы.

