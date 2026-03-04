В Иране назвали показатели ВВП за 9 месяцев

БАКУ /Trend/ - За первые 9 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 декабря 2025 года) объем валового внутреннего продукта (ВВП) Ирана с учетом сырой нефти увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта – 20 декабря 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центра статистики Ирана.

Согласно статистике, за 9 месяцев объем ВВП с учетом сырой нефти составил 76,1 квадриллиона риалов (примерно 58 миллиаров долларов). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 75,3 квадриллиона риалов (примерно 57,4 миллиарда долларов).

В статистике также отмечается, что за указанный период объем ВВП Ирана без учета сырой нефти составил примерно 57,6 квадриллиона риалов (около 43,9 миллиарда долларов). Без учета сырой нефти ВВП увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В аналогичный период прошлого года показатель ВВП без учета сырой нефти составлял 57,4 квадриллиона риалов (примерно 43,7 миллиарда долларов).

Согласно данным, за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ВВП зафиксирован в секторе добычи нефти и газа - на 3,2%, в горнодобывающей отрасли - на 3,4%, в энергетическом секторе (газоснабжение) - на 1,5%, в сфере услуг - на 1,4%, в строительном секторе - на 0,2%.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение ВВП отмечено в секторе электро- и водоснабжения - на 7,8%, в сельском хозяйстве - на 3%, в промышленном секторе - на 0,5%.

Отметим, что статистические данные по ВВП в Иране публикуют Центральный банк Ирана и Центр статистики Ирана. Между их показателями фиксируются расхождения.