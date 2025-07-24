Николь Шерзингер вернулась в Баку с зажигательным шоу на Dream Fest (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На живописном побережье Каспийского моря в Баку в Sea Breeze на открытии второго международного музыкального фестиваля Dream Fest состоялось выступление одной из самых ярких звезд мировой сцены Николь Шерзингер, сообщает Trend Life.

Николь, покорившая сердца зрителей своей харизмой и мощной энергетикой еще прошлым летом, вернулась с грандиозным шоу, сдержав свое обещание, данное после участия в творческом вечере легендарного Дэвида Фостера - «Короля поп-музыки» и одного из самых влиятельных продюсеров современности. Тогда же на сцене блистала и его супруга, талантливая американская певица и актриса Кэтрин Макфи.

Очарованная уровнем организации фестиваля и теплым приёмом в Азербайджане, Николь не просто вернулась - она устроила феерическое музыкально-визуальное представление, которое надолго останется в памяти каждого, кто стал частью этой волшебной ночи.

На бирюзовой ковровой дорожке и сцене Dream Fest звезда блистала в роскошных образах от AFFFAIR — известного азербайджанского бренда, созданного талантливым дизайнером Руфатом Исмаиловым. Наряды от AFFFAIR подчеркнули изящество и шарм певицы.

Николь отметила, что счастлива приехать в Азербайджан, страна и этот фестиваль имеют особое место в ее сердце. Она также выразила признательность за приглашение организатору и своему другу Эмину Агаларову, и за создание настоящего праздника музыки.

Ночь, наполненная светом прожекторов, восторгом публики и шоу Николь Шерзингер, стала жемчужиной фестиваля - доказательством того, что музыка объединяет, вдохновляет и возвращает тех, кто однажды уже почувствовал её магию на берегах Каспия.

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