Иран не позволит никому в регионе продавать нефть, если сам не сможет этого делать - Галибаф

БАКУ/ Trend/ - Иран не допустит, чтобы другие страны региона экспортировали нефть, если сам будет лишен такой возможности. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Иран не позволит никому в регионе продавать нефть, если сам не сможет этого делать. Если безопасность Ирана не будет гарантирована, ни один объект инфраструктуры не останется в безопасности. Безопасность Ормузского пролива возможна только при отсутствии американских сил», — написал Галибаф на своей странице в X.

По его словам, нынешний конфликт свелся к простому принципу: «либо все, либо никто».

