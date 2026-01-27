VUSAL: Хочу "отправить в нокаут" весь мир азербайджанскими песнями (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мире множество талантливых азербайджанцев, которые, родившись и живя в других странах, всегда сохраняют тесную связь с исторической родиной и вносят вклад в пропаганду и развитие национального искусства. Особенно много талантливой молодежи. Один из них - Вусал Казымов, известный как VUSAL – ведущий, певец, исполнитель эстрадных и лирических произведений. Он родился в Москве, где живет и работает, но часто приезжает в Баку, где мы с ним встретились и побеседовали.

Вусал обладает выразительным тембром голоса и индивидуальной манерой исполнения. Его творчество отличается искренностью, эмоциональной глубиной и уважением к национальным музыкальным традициям. Исполнительский стиль основан на тонком чувстве мелодии и внимательном отношении к поэтическому тексту.

Что особенно интересно - живя в России, он записывает песни на азербайджанском языке. Артист активно участвует в концертных программах, культурных и общественных мероприятиях, внося вклад в развитие современной музыкальной сцены. Все его творчество дышит любовью к Азербайджану. А еще он – боксер, отличник учебы и педагог - но обо всем по порядку в интервью Trend Life.

"Я родился в Москве 31 июля 1997 года. Окончил обычную общеобразовательную школу, учился хорошо. С детства тянуло к актерскому мастерству, но семья была небогатая, и родители не могли позволить себе дорогие кружки и секции. Папа особенно настаивал, что ребенок должен быть спортсменом, а не артистом. Мой старший брат Джалал Казымов - чемпион мира по рукопашным боям, мастер спорта и заслуженный мастер спорта России. Я всегда на него равнялся. Все внимание в семье с детства было направлено на него, и я решил тоже пойти в спорт. Я восемь лет занимался боксом, стал кандидатом в мастера спорта, но со временем понял - это не мое. Меня всегда тянуло к сцене, к творчеству. В школе начал вести небольшие мероприятия, и именно это стало судьбоносным решением".

После школы Вусал поступил в Московский городской педагогический университет на факультет географии и истории. Учился отлично, за все время обучения не получил ни одной четверки и окончил вуз с красным дипломом. Активно занимался волонтерской деятельностью в АМОР, был награжден различными премиями, стал председателем созданного им азербайджанского клуба в МГПУ. Команда клуба организовывала мероприятия и фестивали дружбы, обязательно пропагандируя азербайджанскую культуру. Одно из мероприятий посетил Полад Бюльбюльоглу, высоко оценив проделанную работу.

В магистратуре Вусал обучался по направлению "Туризм и регионалистика". Его дипломная работа была посвящена Азербайджану - теме образовательного туризма. Для этого он специально приезжал в Баку, разрабатывал маршруты, снимал материалы, изучал потенциал страны.

В эти же годы Вусал начал работать ведущим праздничных мероприятий, корпоративов и концертов. Познакомился с JONY, ELMANом и Andro - ныне популярными исполнителями. Занимался организацией концертов, в том числе впервые в Москве организовал концерт дуэта Rauf & Faik. Также вел мероприятия музыкального лейбла RAAVA MUSIC, гастролировал с JONY по городам России, выступал в качестве MC и клубного ведущего, работал по контракту в ночных клубах.

"Меня стали узнавать, но я понимал - это не совсем мое. Я стремился к большему творческому развитию. Мама всегда говорила, что нужно быть серьезным, получить образование. Ради нее я учился на пятерки - хотел, чтобы она мной гордилась".

Однажды, наблюдая за выступлениями артистов, Вусал задумался о собственном вокале. Именно JONY посоветовал ему попробовать записать песню. Он сказал: "Делай то, что хочешь. У нас одна жизнь".

Поворотным моментом стал 2019 год. На свадьбе своих друзей, азербайджанских певцов Дильгама и Сабрины Вердиевых (дошла до финала проекта "Голос") Вусал впервые исполнил несколько своих песен. Выступление было тепло принято, после чего начались приглашения на мероприятия уже как певца. Большую поддержку в этот период оказал его дядя - мейханачы и певец Акиф Ариф. Так началась его вокальная карьера.

В 2020 году Вусал стал одним из пяти победителей первого конкурса "Московский учитель", организованного Департаментом образования Москвы. В конкурсе участвовали около восьми тысяч выпускников вузов со всей России, победителей выявляли шесть директоров лучших школ Москвы. Формат включал интервью, видеопроекты, онлайн-чаты и представление образовательного видения. Победа принесла денежный приз и трудоустройство. Так Вусал стал преподавателем географии и истории в одной из престижных московских школ №338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева, где проработал четыре года, был классным руководителем, а также экспертом по дистанционному обучению и ЕГЭ на телеканале "Москва-24".

Также начал снимать влоги, делать интервью с популярными личностями, ведь раньше мечтал стать журналистом. Стал заниматься с преподавателями по вокалу, много работал над собой.

"В России я ныне популярен и хочу покорить Азербайджан своим творчеством. Для меня быть певцом - это не только умение петь. Это умение чувствовать людей, понимать, что им нужно, что тронет их душу. Я не стремлюсь к суперпопулярности, хочу донести свою музыку, мысли, эмоции, даже боль прошлого. А ведь были трудные моменты, когда работал еще и официантом, и сим-карты продавал, и много где работал, чтобы как мужчина обеспечить себя и помочь семье. Жизнь была насыщенной, сцена, образование, потом преподавание, и я чувствовал себя в жизни как профессиональный боксёр в 12-раундовом поединке – свинг, апперкот, джеб, хук, апперкот, клинч... Были и нокдауны, но я никогда не сдавался и шел к цели".

А первой записанной песней Вусала в России стала азербайджанская композиция "Gül dərərəm", которая быстро стала популярной. В Баку был снят клип, затем последовали съемки других клипов в России, Турции, Таиланде и Грузии. Среди композиций - "Candar balası, Borçalı balası, Gürcüstan balası", "Küləklər", "Nə Gözəlsən", "Sevdalım ol" и другие.

"Я географ по образованию и хочу, чтобы мои песни звучали в разных уголках мира. Для меня важно продвигать азербайджанский язык и национальные ценности за рубежом. Хочу, чтобы люди говорили: он вырос в России, но сделал многое для Азербайджана. Хотелось бы отметить важную вещь, что еще во время учебы в вузе, когда мечтал о творческом успехе, меня сильно поддержал Мурад Дадашов. Мы с ним встретились на форуме АМОР, и когда попросил его совета, он ответил, что нужно всегда идти вперед, делать свое дело с любовью, нужно всегда быть преданным своему делу. И особенно отмечу поддержку азербайджанцев в России со стороны Эмина Агаларова, который является личностью с большой буквы".

Используя боксерский термин, артист формулирует свою цель так: "Я хочу "отправить в нокаут" весь мир азербайджанскими песнями.

Несмотря на то, что Вусал родился и жил в Москве, Азербайджан всегда занимал особое место в его сердце, став для него источником силы и вдохновения.

"Несмотря на то, что я родился в Москве и гражданин России, меня всю жизнь тянуло в Азербайджан. Для меня с детства, когда видел флаг Азербайджана или видел название Баку, все, что связано с моей исторической родиной, - было гордостью. И что самое интересное, чем больше я приезжаю в Азербайджан, тем больше я становлюсь востребованным и более уважаемым человеком в России, потому что возвращаюсь с частичкой тепла исторической родины. Я очень люблю Азербайджан, часто приезжаю сюда. На днях посетил Аллею шехидов, где возложил цветы к могилам шехидов 20 Января и Карабахской войны.

А какой адреналин я получил во время посещения матча Карабах – Айнтрахт, для меня это была мечта - услышать гимн Лиги чемпионов на родной земле и испытать незабываемые впечатления от победы!"

Кстати, он очень любит читать: с детства увлекался историческими и географическими изданиями, а в последние годы — автобиографиями и документальными книгами, находя в них ценные уроки о том, как на примере других людей или событий справляться с трудностями, черпать силы и находить осмысленные решения для достижения поставленных целей. Сегодня Вусал планирует реализовать ряд творческих проектов в Азербайджане и продолжить свое развитие как артист.

"И я уверен, что смогу донести свое творчество до людей. Возможно, кому-то понравится или нет, но акцент на душе и энергетике, новшество артиста на сцене обязательно получит свое достойное воплощение. И сегодня я счастлив, потому что рядом со мной моя мама. Она видит каждый мой успех и поддерживает меня во всем. Она рядом - я уверен, что у меня все получится!"

