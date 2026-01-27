Ряд компаний из транспортно-логистического сектора намерен осуществить выпуск облигаций - БФБ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Ещё ряд компаний из транспортно-логистического сектора намерен осуществить выпуск облигаций.

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов.

По его словам, настал тот этап, когда государственные предприятия должны выходить на рынок с выпуском облигаций.

"Одной из ключевых стратегических инициатив, утвержденных Наблюдательным советом Бакинской фондовой биржи в Стратегическом плане развития на 2024–2026 годы, является стимулирование и привлечение государственных предприятий к выпуску облигаций. Мы активно ведём переговоры с государственными компаниями. Ранее мы неоднократно встречались с ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (ADY) и даже подготовили для ADY краткую презентацию о возможностях локального рынка капитала. Очень рад, что ЗАО “Азербайджанские железные дороги” начало эмиссию облигаций. По имеющейся у нас информации, ещё 1–2 компании из транспортно-логистического сектора намерены осуществить выпуск облигаций. Мы ведём переговоры со всеми этими компаниями. Для некоторых из них мы даже подготавливаем и направляем дополнительную необходимую информацию, чтобы оказать максимальное содействие в принятии решений. Таким образом, есть несколько как государственных, так и негосударственных компаний, которые проявляют достаточно высокий интерес к выпуску облигаций», - отметил Р. Халилов.

