Обсуждено межпарламентское сотрудничество Азербайджана и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Объединённые Арабские Эмираты встретилась с председателем Федерального Национального Совета этой страны Сагром Гобашем.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса

Искренне приветствовавший спикера азербайджанского парламента Сагр Гобаш поблагодарил С.Гафарову за этот визит и за участие во 2-й Сессии Женского Парламентского Форума Парламентской Ассамблеи Средиземноморья.

На встрече высказывалось удовлетворение динамичным и всесторонним развитием отношений между нашими странами, и было отмечено, что стратегические партнёрские связи наших стран, связанных историческими, религиозными и культурными корнями, развиваются на высоком уровне и во всех направлениях. Подчеркивалось, что совместные усилия и личные отношения лидеров наших стран позволили еще больше углубить связи между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также между нашими народами, и что сегодня наши страны обладают обширными и успешными связями во многих сферах.

Упомянув, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен "Премии Заида за человеческое братство", спикер Милли Меджлиса заметила, что наш народ высоко оценил награждение главы нашего государства столь престижной премией, носящей имя основателя Объединённых Арабских Эмиратов покойного шейха Заида.

Собеседники также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей. Отмечалось, что находящиеся на высоком уровне связи между нашими странами успешно продолжаются и на парламентской платформе, и что контакты и встречные визиты между нашими законодательными органами еще более возросли в последнее время. Спикер Сахиба Гафарова, вспомнив свой официальный визит в Объединённые Арабские Эмираты и официальный визит Сагра Гобаша в Азербайджан в прошлом году, отметила, что эти визиты и встречи, а также подписание Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между парламентами сделали возможным дальнейшее углубление связей. В том числе, было засвидетельствовано удовлетворение успешным сотрудничеством между нашими парламентами в международных парламентских организациях.

Сагр Гобаш, в свою очередь, тоже с удовлетворением вспомнил о своём визите в Азербайджан и подчеркнул положительный вклад проведённых в рамках визита встреч в наши взаимоотношения.

Спикер Сахиба Гафарова отметила успешную организацию 2-й сессии Женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья и подчеркнула важность подобных международных мероприятий для обсуждения вопросов, волнующих человечество.

На встрече также состоялся обмен мнениями и о других вопросах, представляющих взаимный интерес.

