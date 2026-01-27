Юбилей генерал-майора, народного артиста Азербайджана Юсифа Ахундзаде отметят праздничным концертом

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии, 4 февраля в 18.00, состоится торжественное мероприятие, посвящённое 80-летнему юбилею видного деятеля азербайджанской музыкальной культуры и военной оркестровой службы, генерал-майора, профессора, народного артиста Юсифа Ахундзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В рамках юбилейного вечера с сольной программой выступит Оркестр Военно-воздушных сил Азербайджана. Концертная программа отразит богатый творческий путь Юсифа Ахундзада, его исключительные заслуги в развитии военных оркестров и весомый вклад в национальное музыкальное наследие.

Особое внимание будет уделено высокому профессионализму военной оркестровой школы, культуре исполнения и патриотическому духу, которые на протяжении десятилетий являются отличительными чертами деятельности маэстро.

Цель мероприятия - подчеркнуть значимую роль Юсифа Ахундзаде в формировании службы военной музыки Азербайджана и её признании на международной арене.

В программе творческого вечера прозвучат избранные произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!