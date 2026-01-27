Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Баку обсуждено участие Монголии в WUF13 (ФОТО)

Строительство Материалы 27 января 2026 16:39 (UTC +04:00)
Фото: Анар Гулиев / X

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики Анар Гулиев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Монголии Гомбосуреном Мунхбаяром, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщает Trend, об этом Анар Гулиев написал на своей странице в социальной сети «X».

"Мы провели дружескую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Монголии Гомбосуреном Мункхбаем. Во время встречи обсуждались вопросы участия Монголии в WUF13, существующие вопросы, связанные с устойчивым развитием городов, а также обмен мнениями по подходам наших стран к градостроительной политике. В связи с завершением дипломатической миссии посла в Азербайджане мы выразили искреннюю благодарность за его вклад в развитие двусторонних отношений и пожелали успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", - говорится в публикации.

