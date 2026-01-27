Азербайджанская и казахстанская фондовые биржи обсуждают создание регионального data hub (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - С Казахстанской фондовой биржей (KASE) прошел обмен мнениями по вопросам передачи технических знаний и создания регионального data hub.

Об этом сказал Trend председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов.

«С Казахстанской фондовой биржей (KASE) уже состоялся обмен мнениями по вопросам передачи технических знаний и создания регионального data hub. Целью является обработка данных рынков капитала Центральной Азии и Ближнего Востока на единой платформе и их представление региональным и международным инвесторам. Проект пока находится на стадии идеи, однако возможность сотрудничества не исключается», – подчеркнул он.

Р. Халилов также отметил, что одновременно осуществляется обмен опытом с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии. Уровень развития этих рынков сопоставим, и с точки зрения технологических инноваций мы находимся на схожих этапах.

Наша цель — превратить Бакинскую фондовую биржу в рынок с высокой региональной и глобальной узнаваемостью. Это возможно за счёт интеграции инструментов, находящихся в листинге БФБ, в платформы глобальных брокеров и за счёт технологических решений», -сказал он.

