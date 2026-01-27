На БФБ могут быть осуществлены дополнительные выпуски «зеленых облигаций» (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На БФБ могут быть осуществлены дополнительные выпуски «зеленых облигаций».

Об этом сказал Trend председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов.

Он напомнил, что в марте прошлого года на Бакинской фондовой бирже началось обращение «зелёных облигаций» SOCAR, и отметил, что они выпущены сроком на 5 лет с общим объемом эмиссии 200 млн долларов США.

"Со своей стороны, Бакинская фондовая биржа создала отдельный Green Bond Segment для поддержки “зеленых облигаций”. Для данного сегмента мы обнулили все листинговые комиссии. То есть если компания желает выйти на листинг с “зелеными облигациями” или другими "зелёными" ценными бумагами и соответствует необходимым критериям, она освобождается от уплаты листингового сбора", - сказал он.

Р. Халилов подчеркнул, что интерес к этому направлению проявляют компании из определенных сегментов рынка.

«В частности, есть компании в энергетическом секторе, которые хотят выпускать “зеленые облигации”. Также мы видим интерес со стороны ряда компаний логистического сектора. Однако многое здесь зависит и от компаний, которые выполняют роль инвестиционных банков. Вероятно, со временем мы увидим дополнительные выпуски «зеленых облигаций», - отметил он.

