Ведутся переговоры с брокерами в рамках интеграции БФБ с глобальными финансовыми рынками

БАКУ /Trend/ - В рамках интеграционных процессов ведутся активные переговоры с рядом региональных и глобальных брокеров.

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов.

Говоря о достижениях прошлого года, он особо отметил подписание в рамках проекта "Tabadul" коллективного соглашения об обмене между Abu Dhabi Exchange (ADX), Национальным депозитарным центром и "Azer Turk Bank", а также рассказал о перспективах данного сотрудничества: «Этот документ позволил начать этап технологического подключения и тестирования. В настоящее время БФБ продолжает тестирование технологической интеграции с Tabadul Trading Hub (Торговым хабом Tabadul). Основной целью этих работ является как усиление интеграции на локальном рынке, так и беспроблемная реализация cross-border integration (трансграничной интеграции). Хаб Tabadul функционирует как биржевой хаб и объединяет биржи различных стран в едином пространстве. Посредством данного механизма, к примеру, любой брокер, работающий в Абу-Даби, сможет напрямую осуществлять торговлю на Бакинской фондовой бирже. Для этого такой брокер должен стать членом Бакинской фондовой биржи. В настоящее время действующее законодательство не запрещает иностранным брокерам становиться членами Бакинской фондовой биржи. Однако существует ряд требований. Например, для подключения иностранного брокера к Бакинской фондовой бирже требуется открытие офиса в стране либо наличие местного координирующего представителя. С целью дальнейшего упрощения этих требований мы поделились своими предложениями с Центральным банком в рамках проекта по пересмотру и внесению изменений в законодательство о рынке ценных бумаг, осуществляемого Центральным банком Азербайджана».

Р. Халилов отметил, что в настоящее время интеграционные процессы в основном реализуются через платформу Tabadul: «Наряду с этим, ведутся активные переговоры с рядом региональных и глобальных брокеров. На встречах, которые проходят при моём участии, обсуждаются условия, необходимые для подключения платформы Бакинской фондовой биржи (БФБ) к системам глобальных брокеров, критерии, на которые они обращают внимание, а также их ожидания в отношении оборота рынка. Основная цель в данном направлении заключается в том, чтобы заранее определить, какие технические, институциональные и рыночные условия должны быть обеспечены в случае возможной интеграции в будущем. Одновременно анализируется, какие преимущества такая модель может дать локальному рынку и какие потенциальные недостатки могут существовать.

Отмечу, что большинство глобальных брокеров работает на основе модели multinational trading facility (многосторонней торговой платформы) и, как правило, использует систему smart order routing (интеллектуальной маршрутизации ордеров). Посредством этой системы, если ценная бумага, представленная на платформе, имеет листинг на нескольких биржах, ордер автоматически направляется на рынок с наиболее низкой ценой и минимальной комиссией. С этой точки зрения даже простая демонстрация на таких платформах ценных бумаг, торгуемых и котируемых на Бакинской фондовой бирже, может стать важным интеграционным шагом для нашего рынка».