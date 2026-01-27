В Баку впервые будет представлен новый музыкальный проект "Диалог поколений"

БАКУ /Trend Life/ - 31 января в 15:00 в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт в рамках нового музыкального проекта "Диалог поколений". Проект реализуется впервые и организован совместно Азербайджанской национальной консерваторией и Филармонией, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концерте примут участие заслуженный артист Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Алекбер Алекберов, талантливый тарист Ибрагим Бабаев, а также его студенты.

В концертной программе прозвучат произведения азербайджанских композиторов, народные танцы и мугамные импровизации в исполнении Ибрагима Бабаева.

Проект «Диалог поколений» объединит на одной сцене признанных мастеров и молодых исполнителей, став ярким примером преемственности традиций и современного взгляда в азербайджанской музыкальной культуре.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

