Праздник Новруз в заповеднике Гала отмечен с особым размахом и яркой праздничной атмосферой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Приход весны в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" был отмечен с особым размахом и яркой праздничной атмосферой. Масштабное торжество "Крепость Новруза" превратило это уникальное историческое пространство в настоящий центр народных традиций, где каждый гость смог не только окунуться в атмосферу праздника, но и совершить увлекательное путешествие во времени, сообщает Trend Life.

Посетителей встречали древние ремесленные мастерские и тематические павильоны, где оживали традиции предков. Здесь можно было увидеть процесс создания ковров, гончарных изделий и других образцов народного искусства, передающихся из поколения в поколение. Особый интерес вызвала демонстрация национальных видов спорта, отражающих силу, ловкость и дух состязательности.

Праздничную атмосферу дополнили яркие фольклорные выступления, наполненные музыкой, танцами и колоритом народных обрядов. Для самых маленьких гостей были организованы творческие зоны, где дети с увлечением участвовали в мастер-классах, играх и интерактивных программах.

Неотъемлемой частью праздника стали богатые угощения национальной кухни - ароматные блюда и сладости, символизирующие изобилие и благополучие. Кульминацией же торжества стала насыщенная концертная программа, объединившая современные и традиционные музыкальные мотивы.

Это стало не просто ярким событием, а живым воплощением духа праздника Новруз - торжества обновления, единства и сохранения культурного наследия, подарив каждому участнику незабываемые эмоции и ощущение настоящего весеннего чуда.

