Агиль Гурбанов принял участие в выставке «SAHA EXPO 2026» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – генеральным директором Агилем Гурбановым находится с рабочим визитом в Турецкой Республике для участия в Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности «SAHA EXPO 2026».

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита заместитель министра провёл встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном, а также с государственным министром по вопросам обороны Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии лордом Верноном Коакером.

В ходе встреч был проведён обстоятельный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем делегация ознакомилась на выставке с образцами военной авиации, глобальной аэронавтики, инновационными разработками на базе искусственного интеллекта и достижениями в области космических исследований, представленными ведущими международными компаниями.

Генеральный директор также провёл встречи с делегациями, представляющими министерства обороны и военно-промышленные комплексы Германии, Судана, Соединённого Королевства, Вьетнама и Италии, с руководством компаний «ASELSAN», «Baykar», «Roketsan», «TUSAŞ» и «ARCA Savunma». В ходе встреч были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что ООО «Военно-промышленная компания MİRAS», действующее в подчинении министерства обороны Азербайджанской Республики, представило нашу страну на выставке отдельным стендом.