Объявлены дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 12 мая, сообщает Trend.

На заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Доклад Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о противодействии торговле людьми в Азербайджанской Республике в 2025 году.

2. Проект закона Азербайджанской Республики «О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района».

3. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «Об охране зеленых насаждений» (первое чтение).

4. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О дипломатической службе» (первое чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «Об обращениях граждан» (второе чтение).

7. Проект закона Азербайджанской Республики «О финансовой аренде» (второе чтение).

8. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики "О конкуренции", в законы Азербайджанской Республики «О банкротстве и несостоятельности», «О зерне», «О международном частном праве», «О табаке и табачных изделиях», «О государственной пошлине», «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре», «О банках», «О государственном реестре недвижимости», «О чаеводстве», «О семейном сельском хозяйстве», «О коневодстве», «О небанковских кредитных организациях», «О хлопководстве», «Об обязательном страховании», «О лицензиях и разрешениях», «О сельскохозяйственной кооперации», «О науке», «О кредитных бюро», «О безналичных расчетах», «Об обременении движимого имущества», «О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства» и «О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма» (второе чтение).