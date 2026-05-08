Обсуждено расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Эфиопией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Эфиопия обсудили расширение экономического и инвестиционного сотрудничества.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Отмечается, что обсуждены вопросы развития экономических и торговых связей, расширения инвестиционного сотрудничества, а также возможности партнерства в сферах промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

"Делегация во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым посетила Эфиопию. В рамках визита Эльнур Алиев встретился с министром торговли и региональной интеграции Эфиопии Кассахун Гофе. На встрече было подчеркнуто наличие отношений высокого уровня между Азербайджаном и Эфиопией. Отмечена важность расширения договорно-правовой базы и формирования институциональных механизмов сотрудничества для развития экономического взаимодействия. Также была подчеркнута значимость организации взаимных бизнес-миссий, укрепления связей между деловыми кругами и мер по продвижению инвестиций.

На встрече с государственным министром горнодобывающей промышленности Эфиопии Бирхани Ядеса обсуждались возможности сотрудничества в сферах энергетики и природных ресурсов, в том числе перспективы партнерства в области возобновляемой энергетики. Была представлена информация об опыте Азербайджана в энергетической сфере и участии в международных проектах, подчеркнута важность обмена знаниями и опытом", - передает министерство.

Согласно информации, стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области промышленных зон и логистики: "До внимания эфиопской стороны была доведена информация о благоприятной бизнес- и инвестиционной среде, созданной в Азербайджане, освобожденных территориях, Свободной экономической зоне Алят" и действующих льготах и стимулах для инвесторов в промышленных зонах".

"На встрече с комиссаром Африканского союза по сельскому хозяйству, развитию сельских районов, устойчивой окружающей среде Мозес Вилакати обсуждались вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Была подчеркнута важность обмена опытом в области внедрения инновационных решений в аграрной сфере, эффективного управления водными ресурсами и устойчивого развития сельских территорий.

На встречах было отмечено, что расширение партнерства между субъектами малого и среднего бизнеса играет важную роль в развитии экономических связей. Стороны рассмотрели возможности продвижения предпринимательства, обмена опытом по вопросам бизнес-среды и реализации совместных проектов.

Также была подчеркнута стратегическая географическая позиция Азербайджана. Отмечалось, что расположение страны на пересечении транспортных маршрутов Восток–Запад и Север–Юг создает важные преимущества для расширения региональных и международных торговых связей. Современная транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открывает новые возможности и для развития торговых отношений со странами Африки", - сообщает министерство.

Согласно информации, подчеркивалось, что встречи, проведенные в рамках визита, будут способствовать расширению экономического сотрудничества между Азербайджаном и Эфиопией, определению новых направлений партнерства.