Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 мая.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9950 маната, 1 турецкая лира – 0,0375 маната, а 100 российских рублей – 2,2836 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,995
|AUD
|1,2276
|BYN
|0,6031
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1159
|CZK
|0,0821
|CNY
|0,2498
|DKK
|0,267
|GEL
|0,6341
|HKD
|0,2172
|INR
|0,018
|GBP
|2,3063
|SEK
|0,1833
|CHF
|2,1799
|ILS
|0,5836
|CAD
|1,2449
|KWD
|5,5206
|KZT
|0,367
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5592
|MDL
|0,0992
|NOK
|0,1827
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6065
|PLN
|0,4717
|RON
|0,379
|RUB
|2,2836
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3397
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,339
|TRY
|0,0375
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0388
|JPY
|1,0839
|NZD
|1,0106