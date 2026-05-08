Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 мая

Экономика Материалы 8 мая 2026 09:09 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9950 маната, 1 турецкая лира – 0,0375 маната, а 100 российских рублей – 2,2836 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,995
AUD 1,2276
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1159
CZK 0,0821
CNY 0,2498
DKK 0,267
GEL 0,6341
HKD 0,2172
INR 0,018
GBP 2,3063
SEK 0,1833
CHF 2,1799
ILS 0,5836
CAD 1,2449
KWD 5,5206
KZT 0,367
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5592
MDL 0,0992
NOK 0,1827
UZS 0,014
PKR 0,6065
PLN 0,4717
RON 0,379
RUB 2,2836
RSD 0,017
SGD 1,3397
SAR 0,4532
xdr 2,339
TRY 0,0375
TMT 0,4857
UAH 0,0388
JPY 1,0839
NZD 1,0106

