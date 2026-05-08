ЦБА о количестве случаев мошенничества с платёжными картами

БАКУ /Trend/ - В 1 квартале 2026 года в Азербайджане произошли 4 995 случаев внутреннего мошенничества с платёжными картами на сумму 1 350 492 маната.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с 4 кварталом 2025 года это меньше на 24,3% по числу случаев и больше на 47,5% по объему.

В отчётном периоде эти показатели по внешнему мошенничеству с платёжными картами снизились на 12,2% по объему по сравнению с последним кварталом прошлого года, составив 325 335 манатов, при этом количество случаев мошенничества увеличилось на 10,7% и достигло 6 020.

В I квартале 2026 года 21,4% случаев мошенничества, произошедших внутри страны, был связан с захватом аккаунтов, а 78,6% — с другими случаями. Среди мошеннических случаев, совершённых за пределами страны, 60,2% были связаны с операциями без физического участия карты, а 39,8% — с другими видами мошенничества.

За указанный период 98,3% внутреннего мошенничества совершено через электронную торговлю и мобильные приложения, 1,7% – в иных случаях; из случаев внешнего мошенничества 80,6% совершено через электронную торговлю и мобильные приложения, 19,4% – в иных случаях.