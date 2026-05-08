Минздрав Азербайджана прокомментировал ситуацию с хантавирусом

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на территории Азербайджана не зарегистрировано ни одного подозрительного или подтвержденного случая заражения хантавирусной инфекцией.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

В министерстве подчеркнули, что данный вирус не считается эндемичным для нашей страны, и текущая эпидемиологическая ситуация свидетельствует о низком риске распространения вируса.

"Хантавирус может передаваться в основном при контакте с мочой, фекалиями и слюной мышей и других грызунов. По этой причине риск существует преимущественно в местах, где возможен тесный контакт с грызунами.

В профилактических целях населению рекомендуется соблюдать простые гигиенические правила:

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы в жилых и рабочих помещениях;

- предотвращать поселение грызунов и проводить регулярные дератизационные мероприятия;

- использовать средства защиты при проведении уборки на открытых территориях и в старых, длительно не используемых помещениях;

- избегать прямого контакта с грызунами.

Текущая ситуация не вызывает беспокойства у населения, а эпидемиологическая обстановка постоянно контролируется соответствующими органами", - отметили в минздраве.