БАКУ /Trend/ - В Шуше продолжается строительство новых водохранилищ.

Как сказал Карабахскому бюро Trend инженер Шушинского участка Карабахского регионального управления водно-мелиоративных систем Парвиз Магеррамов, в настоящее время на территории имеются два водохранилища объемом по 1000 м³ каждое.

По его словам, для дальнейшего усиления питьевого водоснабжения города Шуша планируется строительство новых резервуаров. В настоящее время дополнительно возводятся два водохранилища по 1000 м³ и два по 500 м³. Общий объем существующих резервуаров уже полностью покрывает текущие потребности города в воде. По мере роста населения будут задействованы новые строящиеся резервуары.

П. Магеррамов. отметил, что питьевое водоснабжение города в основном обеспечивается за счет источников Зарыслы, Набиляр и Кирс. «Вода поступает в город самотеком. Кроме того, на реке Дашалты построена плотина. С помощью насосной станции, расположенной на этой плотине, вода подается на водоочистные сооружения. Мы гордимся участием в работах по восстановлению и развитию города Шуша», — добавил он.