БАКУ /Trend/ - Военные США нанесли удары по иранским военным объектам в ответ на атаки на ракетные эсминцы, проходившие через Ормузский пролив.

Как передает Trend, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X.

"CENTCOM устранило угрозы и нанесло удары по иранским военным объектам, ответственным за нападения на американские войска, включая пусковые установки ракет и беспилотников, командные пункты, а также объекты наблюдения и разведки", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что Центральное командование не желает эскалации, но готово защищать американские войска.