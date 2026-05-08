БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп призвал Иран как можно скорее согласиться на сделку.

Как передает Trend, об этом президент США написал в Truth Social.

Он пригрозил в противном случае возобновить нападения на иранскую территорию.

"Если они в ближайшее время не согласятся подписать соглашение, мы нанесем им удар сильнее, чем когда-либо прежде", - написал он.

Кроме того, Трамп вновь выразил мнение, что руководство Ирана может применить ядерное оружие в случае получения доступа к нему.

Трамп также сообщил, что Иран обстрелял три американских эсминца, проходивших через Ормузский пролив. По словам президента США, эсминцы не пострадали, а американские военные предприняли эффективные контратаки.