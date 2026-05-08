БАКУ/Trend/ - Белорусская универсальная товарная биржа заинтересована в импорте хлопчатого волокна из Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Ярослав Ковальчук на семинаре Белорусской универсальной товарной биржи, прохожящем в Баку.

«Со стороны Азербайджана, помимо уже упомянутых овощей и фруктов, сухофруктов и орехов, мы также проявляем высокий интерес к хлопковому волокну. Мы уверены, что азербайджанские компании смогут составить серьёзную конкуренцию другим игрокам рынка, в первую очередь из Центральной Азии, поскольку нам известно, что в вашем регионе представлены достаточно сильные производители и качественное сырьё», - сказал он.

Ковальчук выразил уверенность, что если азербайджанские производители хлопкового волокна и хлопчатобумажной пряжи пройдут аккредитацию для участия в торгах «Белорусской универсальной товарной биржи», они стопроцентно смогут найти своего покупателя на белорусском рынке.