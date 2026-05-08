В Азербайджане определены новые наказания за террористическую деятельность

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане утверждены наказания за создание террористической организации, руководство ею или участие в ее деятельности.

Как сообщает Тrend, Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и закон "О борьбе с терроризмом".

Согласно документу, в Уголовный кодекс добавляется новая статья 214-4, которая устанавливает уголовную ответственность за создание террористической организации, руководство ею или участие в ее деятельности. В соответствии с этой статьей, создание террористической организации либо руководство этой организацией или ее структурным подразделением наказывается лишением свободы на срок от десяти до четырнадцати лет. Членство в террористической организации или участие в ее деятельности наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В примечании к статье предусматривается, что лицо, являющееся членом террористической организации или участвующее в ее деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременно предупредило органы власти или иным способом способствовало предотвращению преступных деяний, выявлению лиц, создавших, руководивших, участвовавших в деятельности или финансировавших террористическую организацию, и если в его действиях отсутствует состав иного преступления.

В статью 282.1 добавляются такие новые объекты, как цель ослабления научно-технического потенциала, а также нарушение нормального функционирования критической информационной инфраструктуры, энергетических, транспортных и телекоммуникационных сетей. Кроме того, в способы совершения диверсии включаются случаи использования технологий практического искусственного интеллекта и специального программного обеспечения.

Согласно документу, в статье 282.2 предусматривается ряд новых отягчающих обстоятельств. К ним относятся совершение диверсии преступным сообществом; совершение деяния в условиях чрезвычайного или военного положения, режима чрезвычайной ситуации социального характера, а также во время массовых беспорядков; совершение преступления с использованием служебного положения; причинение по неосторожности смерти человека или иных тяжких последствий.

Согласно примечанию к статье 282 УК, лицо, участвовавшее в подготовке диверсии, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременно предупредило органы власти или иным способом способствовало предотвращению такого деяния и если в его действиях отсутствует состав иного преступления.