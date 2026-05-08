Эсминцы США, атакованные иранскими силами, получили серьёзные повреждения - КСИР

БАКУ /Trend/ - Американские эсминцы, атакованные иранскими силами, получили серьезные повреждения.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении морского командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«После нарушения США режима прекращения огня ВМС Корпуса стражей исламской революции провели крупномасштабную операцию против американских эсминцев», - говорится в заявлении.

В КСИР сообщили, что по данным разведки, американские корабли получили серьёзные повреждения.

Сообщается, что после нападения три американских военных корабля быстро покинули Ормузский пролив.