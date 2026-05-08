Белорусская универсальная товарная биржа укрепляет торгово-экономические связи с Азербайджаном - посол

БАКУ/Trend/ - Белорусская универсальная товарная биржа укрепляет торгово-экономические связи с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич на семинаре Белорусской универсальной товарной биржи, проходящем в Баку.

По его словам, Беларусь и Азербайджан как дружественные государства традиционно поддерживают высокий уровень взаимодействия, который с каждым годом расширяется, а торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику.

"Фактически мы ведем торговлю по 500 товарным позициям, и я хотел бы особо отметить важную роль Белорусской универсальной товарной биржи в развитии взаимной торговли. Сегодняшняя встреча в профессиональном кругу — хорошая возможность обсудить актуальные вопросы биржевой торговли, обменяться опытом, ознакомиться с инновациями в деятельности биржи и изменениями в законодательстве, чтобы современные инструменты сотрудничества через биржу не создавали препятствий, а, напротив, способствовали дальнейшему развитию наших торгово-экономических отношений.

Безусловно, мы живем в турбулентном мире и ежедневно наблюдаем новые политические события. Такая турбулентность влияет как на внешние, так и на внутренние экономические процессы", - сказал он.

Посол подчеркнул, что в этих условиях особенно важно выстраивать прочные деловые связи и ориентироваться на долгосрочное сотрудничество:

"Доверие формируется благодаря эффективным и прозрачным механизмам взаимодействия между бизнесом, производителями и партнерами Беларуси и Азербайджана. Именно Белорусская универсальная товарная биржа должна быть таким инструментом - прежде всего эффективной коммуникационной площадкой для бизнеса наших стран по различным направлениям".