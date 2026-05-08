Между Азербайджаном и Чили состоялись политические консультации (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Между Азербайджаном и Чили состоялись политические консультации.

Так, 6-7 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов находился с визитом в Республике Чили, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел.

Во время визита в Сантьяго состоялся 2-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Чили. Делегации возглавляли с азербайджанской стороны Э.Мамедов, с чилийской стороны – заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Патрисио Торрес.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической, культурной, туристической и других сферах. Была выражена взаимная поддержка в налаживании сотрудничества между соответствующими органами двух стран, особенно в целях содействия торговле, бизнесу и инвестициям.

По итогам между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере академического сотрудничества между Университетом ADA и Дипломатической академией "Андрес Бельо" Республики Чили.

Также состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Чили по международным экономическим вопросам Паулой Эстевес Вайнштейн. Стороны вновь рассмотрели возможности содействия экономическим и торговым связям между двумя странами и отметили важность реализации совместных инициатив в этом направлении.

Делегация Азербайджана также провела встречи с вице-президентом (заместителем председателя) Сената Национального конгресса Чили Иваном Морейрой и председателем Комиссии по внешним связям Сената Национального конгресса Чили Мануэлем Хосе Оссандоном, с новым председателем Межпарламентской группы дружбы в Сенате Национального конгресса Чили, сенатором Рохеро Эдвардсом и новыми членами Группы дружбы.

В ходе состоявшихся обсуждений стороны выразили взаимную поддержку развитию парламентской дипломатии между двумя странами, а также сотрудничества в двустороннем формате и на международных площадках.

В рамках визита Эльнур Мамедов выступил с презентацией на тему «Внешняя политика Азербайджана» в Дипломатической академии "Андрес Бельо".