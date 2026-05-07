Назван объем операций с локальными картами в Азербайджане в марте

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец марта текущего года количество транзакций с использованием локальных карт, эмитированных финансовыми организациями-резидентами (включая платежные карты статистической единицы), в Азербайджане составило 61,9 тысячи единиц, а объем транзакций - 60,97 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с мартом прошлого года количество транзакций с использованием локальных карт выросло на 18 тысяч единиц или на 41%, а объем транзакций увеличился на 17,71 миллиона манатов или на 40,9%.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане.