Президент Казахстана подписал закон о специальном правовом режиме Алатау

АСТАНА/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау".

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду.

Основной целью закона является создание условий для ускоренного и устойчивого развития города Алатау. Уникальный правовой статус города представляет собой принципиально новый подход к формированию самостоятельной экосистемы, направленной на создание благоприятной среды для инноваций, инвестиций и экономического роста.

Конституционным законом введена новая модель государственного управления городом Алатау, установлены основные подходы к регулированию предпринимательства, таможенного дела, цифровых активов, игорной деятельности, социальной сферы, финансового рынка, архитектуры и градостроительства, экологии и охраны окружающей среды, культуры, спорта и пр.

Установлен правовой статус «резидент Алатау», который будет присваиваться Администрацией города физическим и юридическим лицам по ряду категорий, от которых будет зависеть допустимый объем применения специального режима и соответствующих прав, обязанностей и требований.

Долгосрочное инвестиционное и технологическое развитие города будет обеспечиваться на основе стратегических документов – долгосрочного плана развития, мастер-плана и стратегии развития города Алатау.

Для обеспечения безопасности, эффективного функционирования и развития города Алатау в качестве «умного города» все данные по объектам инфраструктуры и системам обеспечения общественной безопасности будут интегрированы в единую городскую цифровую платформу управления городским пространством.

Конституционный закон также регулирует инвестиционный климат и гарантии инвесторам, налогово-бюджетную политику, дизайн города и земельные отношения.