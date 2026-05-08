Проделанная великим лидером Гейдаром Алиевым работа сыграла важную роль в формировании национального мышления - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В новейшей истории Азербайджана есть личности, чья деятельность не измеряется лишь политическими событиями определенного периода. Работа таких лидеров определяет будущую судьбу государства, влияет на формирование национального мышления и становится поворотным пунктом в истории целого народа. Общенациональный лидер Гейдар Алиев является одной из таких исторических личностей.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"10 мая 2026 года исполняется 103 года со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Несмотря на прошедшие годы, его государственная философия, политическое наследие и определенная им стратегическая линия развития занимают важное место в общественно-политической жизни страны и сегодня. Одним из важнейших направлений политической деятельности Гейдара Алиева было формирование системы государственной безопасности и проведение основанной на национальных интересах кадровой политики. Еще в советский период он понимал, что фундамент национальной государственности не ограничивается лишь экономическим развитием и политическим управлением. Для того чтобы государство было долговечным и устойчивым, требуются сильная система безопасности, профессиональные кадры, верные национальным интересам, и стратегическое мышление.

Начав деятельность в органах государственной безопасности в 1944 году, Гейдар Алиев уже в короткий срок стал выделяться своим высоким профессионализмом, принципиальностью и управленческими способностями. В тот период система безопасности СССР считалась одной из самых закрытых и строго контролируемых. Продвижение представителей национальных республик на высокие должности внутри этой системы происходило крайне редко. Особенно минимальным было представительство азербайджанцев в стратегических государственных органах. В столь сложное время занятие Гейдаром Алиевым руководящих постов в органах безопасности было не просто личным успехом. Это была одновременно демонстрация национального потенциала и интеллектуальных возможностей азербайджанского народа. В годы работы в системе безопасности он подходил к вопросам не сугубо административно, а принимал стратегические решения, учитывая перспективы будущей государственности", - сказал он.

По его словам, назначение в 1967 году на должность председателя Комитета государственной безопасности Азербайджанской ССР стало важным этапом в будущей политической истории и истории безопасности страны. Начиная с того периода, в органах безопасности стала проводиться системная политика по подготовке национальных кадров. В то время, когда из-за политики руководства СССР в важных государственных структурах преобладали ненациональные кадры, Гейдар Алиев проводил большую работу по выдвижению азербайджанской молодежи на стратегические направления.

"По его инициативе сотни азербайджанских юношей и девушек были направлены в престижные высшие учебные заведения, расположенные в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске и других городах СССР. Эти молодые люди специализировались в основном в области права, безопасности, военного управления и специальных служб. В тот период этот шаг был не просто образовательной политикой. Гейдар Алиев с дальновидностью рассчитывал, что в будущем система национальной безопасности Азербайджана будет построена именно на профессиональных и обладающих национальным мышлением кадрах. Многие азербайджанцы, служившие в органах безопасности в советский период, были привлечены в эту систему именно по инициативе Гейдара Алиева. Он не ограничивался только отбором кадров. Особое внимание уделялось процессу обучения молодежи, периоду службы и профессиональному развитию. Набравшиеся опыта специалисты впоследствии возвращались в Азербайджан и назначались на важные должности в стратегических государственных органах. Благодаря этой политике в 1970-1980-х годах в системе безопасности и правоохранительных органах Азербайджана значительно возросло количество профессиональных азербайджанских кадров. Значительная часть лиц, игравших важную роль в государственном управлении независимого Азербайджана в последующие годы, была воспитанниками именно той школы. Это оценивается как долгосрочный результат дальновидной политики, проводимой Гейдаром Алиевым", - сказал он.

А. Гараев отметил, что после избрания в 1969 году первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев заложил основу совершенно нового этапа в развитии республики. В те годы в Азербайджане начала стремительно развиваться промышленность, были введены в эксплуатацию новые заводы и фабрики, повысилась продуктивность в сельском хозяйстве, были достигнуты серьезные успехи в области науки и образования.

"Одним из самых важных моментов было выдвижение на передний план профессионализма в системе управления. Гейдар Алиев укрепил дисциплину в государственном управлении и сделал приоритетным вопрос выдвижения национальных кадров. Он хорошо понимал, что для существования Азербайджана в будущем как независимого государства необходимо сформировать сильный человеческий капитал. Назначение в 1982 году на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР показывало, что политический авторитет Гейдара Алиева признан в масштабах Союза. Он стал одной из самых влиятельных политических фигур в руководстве СССР. Однако даже в период работы на высокой должности в Москве Азербайджан постоянно оставался в центре его внимания. Он продолжал деятельность по привлечению в республику новых экономических проектов, выдвижению азербайджанских специалистов и защите национальных интересов", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что уход в отставку в 1987 году в знак протеста против политики руководства Советского Союза был одним из показателей принципиальной политической позиции Гейдара Алиева. Особенно не принималась им предвзятая политика Михаила Горбачева в отношении Азербайджана.

"Заявление, сделанное Гейдаром Алиевым в Москве в знак протеста против кровавых событий 20 января 1990 года, учиненных советской армией в Баку, было большим политическим риском. Открытое выступление против руководства СССР сопровождалось серьезным давлением. Несмотря на это, Гейдар Алиев продемонстрировал, что он на стороне своего народа, и дал юридическую и политическую оценку трагедии. Глубокий политический кризис, хаос и угроза гражданского противостояния, возникшие в Азербайджане в 1993 году, фактически довели страну до грани распада. В таких тяжелых условиях вернувшийся к власти по настоятельному требованию народа Гейдар Алиев за короткий срок смог обеспечить стабильность в стране. Были заново сформированы государственные институты, укреплена система правоохранительных органов и безопасности, сделаны важные шаги в направлении строительства армии", - сказал А. Гараев.