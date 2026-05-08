В Германии завершился саммит ITF под председательством Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Последний день саммита Международного транспортного форума (ITF), проходившего под председательством Азербайджана в немецком городе Лейпциг, также запомнился важными обсуждениями.

Как сообщает Тrend, в рамках саммита была организована сессия под названием «Средний коридор: стратегические инвестиции в устойчивое, конкурентоспособное и готовое к будущему евразийское сообщение».

Выступая на сессии, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов заявил, что Средний коридор выходит на передний план как важнейшее связующее звено между Азией и Европой. Этот коридор обеспечивает более быстрый транзит, стабильность маршрута и доступ к новым рынкам. Основным приоритетом Азербайджана является превращение географического преимущества в современную и эффективную транзитную систему. С этой целью осуществлены крупные инвестиции в важные инфраструктурные проекты, включая железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, Бакинский международный морской порт и Свободную экономическую зону "Алят", объединяющую различные виды транспорта. Наряду с инфраструктурой, особое внимание уделяется упрощению процедур, усилению координации между видами транспорта и внедрению цифровых решений.

Он отметил, что саммит прошёл успешно, состоялись широкие и ориентированные на будущее обсуждения. Было подчеркнуто, что принятие политических рекомендаций и увеличение числа членов структуры являются важным этапом. Присоединение Ганы, Панамы и Перу к ITF ещё больше усиливает глобальный характер организации.

Р. Гумматов поздравил Чешскую Республику, которая принимает председательство, и довёл до внимания, что Азербайджан готов оказать поддержку.

Таким образом, Саммит ITF под председательством Азербайджана успешно завершился. Это председательство принесло Азербайджану важные экономические и стратегические преимущества, ещё более укрепив позиции страны. Выдвижение на первый план вопросов «зелёного» транспорта, цифровой логистики и устойчивости ускорит процесс модернизации в этих сферах. Одновременно укрепилась роль Азербайджана как транзитного и логистического центра, открылись новые инвестиционные и партнёрские возможности для развития транспортных связей.