ARKA заключило соглашение о сотрудничестве с онлайн-платформой "Kinobox"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское агентство кино (АРКА), действующее при министерстве культуры, продолжает расширять возможности кинопроката и популяризировать отечественное кино.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе АРКА, новым этапом этой работы стало начало сотрудничества с онлайн-платформой "Кинобокс".

Стратегическое партнерство с цифровой платформой «Кинобокс» — важный шаг в продвижении азербайджанского кинематографа. Это сотрудничество обеспечивает переход отрасли на новый этап развития, представление отечественных фильмов в мире и популяризацию национальной культуры современными средствами. Кроме того, создание живой связи между автором и зрителем открывает новые возможности для молодого поколения режиссёров и сценаристов.

