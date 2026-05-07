На саммите ITF, прошедшем под председательством Азербайджана, приняты важные решения (ФОТО)

Материалы 7 мая 2026 19:49 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В Лейпциге продолжается саммит Международного транспортного форума (ITF), проходящий под председательством Азербайджана.

Как сообщает Trend, во второй день мероприятия состоялось под председательством министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева 18-е заседание Совета министров транспорта. В ходе заседания были достигнуты конкретные результаты по развитию более эффективных и устойчивых транспортных систем на ближайшие годы. В частности, были приняты две политические рекомендации.

Первая рекомендация предусматривает цифровизацию международных грузоперевозок и направлена на повышение устойчивости международного транспорта. Вторая рекомендация посвящена развитию городского транспорта и нацелена на создание инклюзивных и устойчивых городов. Помимо этого, министры утвердили вступление Ганы, Панамы и Перу в организацию в качестве новых членов. Эти достижения стали результатом целенаправленной деятельности в период председательства Азербайджана.

После заседания Совета министров была организована официальная пресс-конференция, на которой Рашад Набиев представил информацию о результатах обсуждений и принятых решениях. Он отметил, что в период председательства Азербайджана в ITF были определены пять ключевых приоритетных направлений и представлены достигнутые по ним результаты. Эти приоритеты включают укрепление и цифровизацию международных транспортных связей, развитие форума как более инклюзивной платформы, упрощение трансграничных перевозок, повышение эффективности городского транспорта, а также расширение обмена знаниями и институционального сотрудничества.

В Лейпциге также состоялась открытая встреча министров на тему «Опоры развития — управление, инновации и сотрудничество». Рашад Набиев отметил, что мероприятие, посвященное трем ключевым направлениям — управлению, инновациям и сотрудничеству — стало важной платформой для широкого обмена мнениями. Он подчеркнул, что в период председательства Азербайджана были предприняты конкретные шаги в этих сферах, усилены институциональные процессы, расширены обсуждения по цифровизации и городскому транспорту, а также обеспечена открытая и инклюзивная диалоговая среда для членов и партнеров организации.

Обсуждения открывают новые возможности для более эффективного сочетания управления, инноваций и сотрудничества на практике.

Также в рамках второго дня саммита по инициативе Азербайджана состоялся медиа-брифинг председательства. Азербайджанская делегация проинформировала представителей международных СМИ о проделанной работе.

Отмечено, что за этот период были предприняты важные шаги по укреплению сотрудничества в транспортной сфере и продвижению устойчивых и инновационных решений. Азербайджан активно участвует в мероприятиях форума, внося вклад в углубление международного сотрудничества и выступая с инициативами, направленными на более эффективное и устойчивое развитие транспортных систем.

На саммите ITF, прошедшем под председательством Азербайджана, приняты важные решения (ФОТО)
