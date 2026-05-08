Делегация ИБР посетила Агдамский промышленный парк (ФОТО)

Экономика Материалы 8 мая 2026 20:15 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Делегация Группы Исламского банка развития (IsDB) посетила Агдамский промышленный парк.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в сети «X».

«В рамках поездки в Карабах вместе с делегацией во главе с президентом Группы Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером и коллегами мы встретились с предпринимателями в Агдамском промышленном парке. Обсудили вопросы увеличения производственного потенциала и перспективы экспортно-ориентированного развития. Также рассмотрели возможности сотрудничества с IsDB в направлении устойчивого экономического развития и укрепления частного сектора», — говорится в публикации.

