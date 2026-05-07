Азербайджан и Украина подписали меморандум о внедрении системы e-Permit

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках.

Как сообщает Trend, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в сети «X».

По его словам, в Лейпциге состоялась встреча с заместителем премьер-министра Украины, министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой.

В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в транспортной сфере, в том числе увеличение транзитных возможностей в международных автомобильных перевозках и внедрение цифровых решений.

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках. Эта инициатива позволит упростить пересечение границ, ускорить цифровизацию перевозок и создать более гибкую и эффективную операционную среду для перевозчиков», — говорится в публикации.